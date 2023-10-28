عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس حار| درجات الحرارة اليوم السبت في مصر.. تعرف عليها

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم متوقع استمرار الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة، ومتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، لافتة إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 90% في بعض المناطق من القاهرة الكبرى مما يؤدي إلى تكون شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية قد تصل لحد الضباب وهذا يعني انخفاض حاد في الرؤية الأفقية، موضحة أن ساعات تكون الشبورة المائية تبدأ في ساعات الليل المتأخرة وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس.
 

طقس اليوم السبت

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع استمرار الشبورة المائية غدًا السبت على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، متابعة أن اليوم يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تصل العظمى على المناطق الجنوبية لـ 39 درجة مئوية خلال فترات النهار.

وتابعت: أما خلال فترة الليل يسود طقس مائل للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

حماس: أفشلنا الهجوم البري على غزة وكبدنا الاحتلال خسائر فادحة

جيش الاحتلال يكشف نتائج اجتياحه البري لغزة

خالد الغندور يتخذ قرارا مفاجئا عقب خسارة الزمالك أمام إنبي

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي: هذا ما جاءنا من حماس حول صفقة الأسري حتى الآن

بالأسماء.. إعلام فلسطيني يكشف عن المعتقلين خلال اجتياح الاحتلال لغزة

كلاسيكو مثير بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

بعد رفضها سابقا.. الشرطة الإسرائيلية تسمح بمظاهرة الليلة ضد نتنياهو أمام منزله

وزيرة إسبانية تدين الاحتلال: يسعى إلى مزيد من الفظائع

شاهد.. رتل للقوات والدبابات الإسرائيلية داخل غزة منذ الأمس وحتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجة بالخضرة.. بمذاق لا يقاوم

تحطم ممشى زجاجي سياحي بإندونيسيا والعواقب مأساوية

محتاجين دعاء.. نجل هاني الناظر يثير الجدل بسبب هذا المنشور

نشرة المرأة والصحة| 7 خرافات عن الكوليسترول.. جمال شعبان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

فيديو

رحمة زين توبخ مراسلة سي إن إن.. ماذا قالت| فيديوجراف

استبعاد نجمي الأهلي من رحلة جنوب أفريقيا| فيديو جراف

خناقة جامدة.. أول رد من منى فاروق على سبّها بمول شهير| فيديوجراف

بالتمايل وضم الشفاه.. فيديو يوضح شخصية جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقصفون غزة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ