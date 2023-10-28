طقس حار| درجات الحرارة اليوم السبت في مصر.. تعرف عليها

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم متوقع استمرار الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة، ومتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، لافتة إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 90% في بعض المناطق من القاهرة الكبرى مما يؤدي إلى تكون شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية قد تصل لحد الضباب وهذا يعني انخفاض حاد في الرؤية الأفقية، موضحة أن ساعات تكون الشبورة المائية تبدأ في ساعات الليل المتأخرة وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس.



طقس اليوم السبت

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع استمرار الشبورة المائية غدًا السبت على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، متابعة أن اليوم يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تصل العظمى على المناطق الجنوبية لـ 39 درجة مئوية خلال فترات النهار.



وتابعت: أما خلال فترة الليل يسود طقس مائل للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.