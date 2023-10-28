رئيس اتحاد الصناعات: نعلن مساندتنا لقرارات الرئيس السيسي خلال هذه الفترة

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، :" نعلن مساندتنا للقرارات التي يتخذها الرئيس السيسي في هذه الفترة الصعبة".



كما شكر “السويدي” خلال كلمته في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في دورته الثانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضوره ودعمه للملتقى رغم صعوبة هذه الفترة، مؤكدًا أن هذا بمثابة دعم لكافة الشركات المشاركة في المؤتمر وبمثابة دفعة قوية لهم.

ويركز مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية.

ويهدف المعرض إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

