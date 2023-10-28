عشان نقدر ننفذ| اتحاد الصناعات يوجه مناشدة عاجلة للرئيس السيسي

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن المدارس التكنولوجية أثبتت كفاءتها في تخريج طلاب على مستوى عالي من الحرفية، حيث طلب رئيس اتحاد الصناعات من الرئيس السيسي إنشاء 100 مدرسة تكنولوجية كل عام.

وأضاف “السويدي” خلال كلمته في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة لديها إمكانيات كبيرة للغاية ويتم العمل على تنسيق استخدامها، لافتًا إلى أن الحكومة خصصت 114 قطعة للمشروعات الصغيرة بحق الانتفاع.



ووجه المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات طلبًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مجلس أعلى للصناعة، مؤكدًا أنها ستكون دفعة قوية للغاية للصناعة، معقبًا: “عشان نقدر ننفذ ونكمل المسيرة ونستغل كل إمكانيات الدولة”.



ويركز مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية.