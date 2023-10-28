عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار رعدية تضرب هذه محافظات خلال ساعات.. والأرصاد: تصل إلى حد السيول

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة حول حالة الطقس على مدار الـ 48 ساعة المقبلة على القاهرة الكبرى وباقي ومحافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم" خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إنه متوقع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا نتيجة تأثير المنخفض السوداني الموسمي، في مناطق جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء، وقد تصل لحد السيول، ويمكن أن تمتد فرص أمطار خفيفة اليوم إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة من اليوم، لافتة إلى أن فرص الأمطار مستمرة على مدار الأيام المقبلة.

ولفتت  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  إلى أنه يجب متابعة النشرات الجوية باستمرارو القيادة بهدوء تام نظرًا لوجود شبورة مائية كثيفة على الطرق والاهتمام بنوعبة الملابس خاصة في الساعات الأولى من الصباح.
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن  اليوم متوقع استمرار الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة، ومتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، مضيفة أن حدث تكون لـ شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية قد تصل لحد الضباب وهذا يعني انخفاض حاد في الرؤية الأفقية، موضحة أن ساعات تكون الشبورة المائية تبدأ في ساعات الليل المتأخرة وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، ومستمرة على مدار الـ 48 ساعة القادمة.

طقس اليوم السبت

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع استمرار الشبورة المائية غدًا السبت على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، متابعة أن اليوم يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تصل العظمى على المناطق الجنوبية لـ 39 درجة مئوية خلال فترات النهار.

وتابعت: خلال فترة الليل يسود طقس مائل للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس امطار طقس اليوم طقس اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

الصحة: نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

حصر الضحايا..تصادم عدد كبير من السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

الخارجية تحمل إسرائيل مسئولية انتهاك قرار الأمم المتحدة بالوقف الفوري لإطلاق النار

العربيات وسط النيران.. اللقطات الأولى لحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

ترشيحاتنا

نجل هاني الناظر يكشف سبب تدهور حالة والده الصحية| تفاصيل

بحالة الزيرو.. سعر ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023

إطلاق صاروخ موجه من لبنان باتجاه موقع لجيش الاحتلال

النكبة الكبرى.. شاهد منشور إسرائيلي يهدد سكان الضفة الغربية بالتهجير إلى الأردن

بعد دعوة أردوغان.. مليوني تركي يحتشدون لدعم فلسطين

استجابة للهشتاج العالمي.. ماسك: سندعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملامح تشبه فنانة شهيرة.. أحلام تثير الجدل بهذه الإطلالة من الرياض

4 نصائح تقلل من حدوث الشد العضلي أثناء النوم.. احرص عليها

مشاكل الجلد مؤشر للإصابة بمرض خطير| تفاصيل

أهم المعالم الثقافية.. قصة حريق دار الأوبرا المصرية

فيديو

يستعيد توازنه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

حفلة طلاب صاخبة.. الداخلية تكشف حقيقة قصة فيلا أبو رواش بالمنصورية

نجوم الفن والرياضة فى حفل عشاء موسم الرياض.. فيديو

عادل إمام.. مي العيدان تفتح النار على بوسي شلبي لهذا السبب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ