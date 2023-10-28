أمطار رعدية تضرب هذه محافظات خلال ساعات.. والأرصاد: تصل إلى حد السيول

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة حول حالة الطقس على مدار الـ 48 ساعة المقبلة على القاهرة الكبرى وباقي ومحافظات الجمهورية.



وقالت “غانم" خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إنه متوقع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا نتيجة تأثير المنخفض السوداني الموسمي، في مناطق جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء، وقد تصل لحد السيول، ويمكن أن تمتد فرص أمطار خفيفة اليوم إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة من اليوم، لافتة إلى أن فرص الأمطار مستمرة على مدار الأيام المقبلة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يجب متابعة النشرات الجوية باستمرارو القيادة بهدوء تام نظرًا لوجود شبورة مائية كثيفة على الطرق والاهتمام بنوعبة الملابس خاصة في الساعات الأولى من الصباح.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم متوقع استمرار الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة، ومتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، مضيفة أن حدث تكون لـ شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية قد تصل لحد الضباب وهذا يعني انخفاض حاد في الرؤية الأفقية، موضحة أن ساعات تكون الشبورة المائية تبدأ في ساعات الليل المتأخرة وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، ومستمرة على مدار الـ 48 ساعة القادمة.

طقس اليوم السبت

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع استمرار الشبورة المائية غدًا السبت على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، متابعة أن اليوم يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تصل العظمى على المناطق الجنوبية لـ 39 درجة مئوية خلال فترات النهار.



وتابعت: خلال فترة الليل يسود طقس مائل للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.