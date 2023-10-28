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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطر كبير.. السعودية تدين العمليات البرية الإسرائيلية في غزة

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت، إنها تحذر من خطورة الاستمرار بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
كما أدانت المملكة العربية السعودية العمليات البرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.

ودعت الخارجية السعودية إلى تمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقد أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وفق وسائل  إعلام متفرقة.

وناقش الوزيران، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العزّل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره.

كما أجرى بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية ناصر بوريطه.  
وبحث الوزيران ، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري .

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