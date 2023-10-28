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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 دقيقة.. برشلونة يسيسطر على كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد

صدى البلد

مرت 30 دقيقة من كلاسيكو الدوري الإسباني في قمة الجولة الحادية عشرة للمسابقة، والنتيجة تشير لتقدم برشلونة بهدف على ضيفه ريال مدريد.

جاء هدف برشلونة في الدقيقة السابعة عن طريق الألماني إلكاي جوندوجان مستغلًا خطأ من تشواميني وألابا.

وكاد فيرمين لوبيز أن يسجل هدفًا في الدقيقة 16 لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى ريال مدريد.

وكاد جواو فيليكس أن يسجل هدفًا لبرشلونة في الدقيقة 28 عندما راوغ روديجر لكن كارفاخال حرمه من التقدم نحو المرمى.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: كارفاخال - روديجر - ألابا - ميندي
خط الوسط: تشواميني - كروس - فالفيردي - بيلينجهام

 

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي: 
في حراسة المرمى: شتيجن
خط الدفاع: أراوخو - كريستنسن - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: جوندوجان - فرمين لوبيز - جافي

خط الهجوم: كانسيلو - جواو فيليكس - فيران توريس

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