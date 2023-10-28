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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تعلن فشل إسرائيل في اقتحام غزة.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ، اليوم السبت، نجاحها بصد التوغل الإسرائيلي على غزة أمس، حيث قامت قوات الاحتلال بأجتياح ثلاثي بري وجوي وبحري على قطاع غزة أمس.

كما قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أن مستشفى الشفاء في قطاع غزة يستخدم فقط للأغراض الطبية ولا وجود لقياداتها فيه.


وطالبت المقاومة الفلسطينية الدول العربية والإسلامية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب ضد العزل.

وشهد قطاع غزة ليلة الجمعة، اجتياح بري وبحري وجوي من قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي في هجوم هو الأعنف منذ بداية الحرب على غزة التي بدأت يوم 7 أكتوبر، فيما وصفته وسائل الإعلام بالإبادة الجماعية للمدنيين. 

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة الليلة، جوا وبرا وبحرا، بالمقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، مما أسفر عن وقوع عددا من الشهداء والمصابين.

ونتيجة للقصف العنيف الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، انقطعت الكهرباء وخدمات الانترنت بشكل كامل عن القطاع، فضلا عن انقطاع المياه في عدة مناطق.

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