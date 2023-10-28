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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جويتريش من الدوحة: ندعم مبادرات الوساطة القطرية لإطلاق الرهائن في غزة

جويتريش في الدوحة
جويتريش في الدوحة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، عن امتنانه إلى حكومة الدوحة عقب لقائه لرئيس الوزراء محمد بن عبدالرحمن ال ثان.

وقال جويتريش في تغريدة على حسابه على موقع X قائلا: “نعرب عن كامل امتناننا وتقديرنا ودعمنا لمبادرات الوساطة القطرية الدؤوبة، وخاصة من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة”.

وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، عن رفض قطر للقصف العشوائي لغزة ومحاولة التهجير القسري.

وجدد آل ثاني، تحذيراته، من خطورة التصعيد البري للحرب على سلامة المدنيين والرهائن في غزة.

من جانبه، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جئت للدوحة لأعرب لرئيس الوزراء القطري عن الامتنان والدعم لمبادرات الوساطة القطرية خاصة لإطلاق الرهائن.

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