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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فودة يوجه بسرعة حصر تلفيات حادث طابا ورفع كفاءة العمارات السكنية المتضررة

صدى البلد

عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة استعدادات عدد من المشاريع التنموية والخدمية خلال شهر اكتوبر.

حضر الاجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، ومديري عدد من المديريات منها الاسكان، والتضامن الاجتماعي، والطرق، والزراعة،  والمياه والصرف الصحي، ومديري بعض إدارات الديوان العامة منها المالية، والاستثمار، والمرافق، ومقرر المجلس القومي للمرأة،وممثلي الشركات العاملة بنطاق المحافظة.

خلال الاجتماع ناقش المحافظ تعويضات المنقولات للمواطنين الذين تضرروا بحادث طابا أمس الجمعة، كما وجه بسرعة إعداد تقرير بالتلفيات للمباني والسيارات لمخاطبة الجهات المعنية لرفع كفاءة العمارات السكنية المتضررة، وكذا رفع كفاءة الأسفلت بين العمارات.

افتتاح عدد من المشاريع

وكذلك استعدادات افتتاح عدد من المشاريع التنموية والخدمية خلال شهر اكتوبر منها افتتاح مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية التموين، وعدد 2 مشغل بطور سيناء، ومعمل تحاليل الخرسانة بمديرية الإسكان ومشروعات أخرى بمدينة رأس سدر.

كما ناقش المحافظ استعدادات المحافظة للاشتراك في فعاليات الأسبوع الكويتي المصري الذي سيعقد برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الفترة من 7 الي 9 نوفمبر المقبل بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.
وناقش ايضا استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة عدة مؤتمرات وفعاليات دولية هامة خلال الفترة المقبلة، كما ناقش موقف صرف المستحقات المالية للشركات القائمة بالمشروعات بالمحافظة.

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