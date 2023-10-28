سياسية من الضفة الغربية: الفلسطينيون يواجهون تهديدًا وجوديًا من قوة عاتية

قالت المحللة السياسية في الضفة الغربية، نور عودة، إن الفلسطينيين يواجهون تهديدًا وجوديًا، وذلك بحسب تصريحاتها مع موقع سكاي نيوز البريطاني.

وأكدت المحللة السياسية الفلسطينية المتواجد في رام الله بالضفة الغربية، أن ما يحدث في غزة مدمر للغاية. وأضافت: إنه يعكس مدى الارتياح الذي تشعر به إسرائيل في القيام بما تريد، وكيفما تريد، بغض النظر عما ينص عليه القانون وبغض النظر عن الأغلبية الساحقة من الدول والرأي العام في جميع أنحاء العالم.

وقالت إن المساعدات الواردة هي الحد الأدنى الذي تحتاجه الإنسانية، وهناك حاجة إلى وقف مناسب لإطلاق لتوفير الإمدادات المناسبة للمدنيين.

وأضافت: "إن رؤية تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم تحت راية حماس، وتجريد الضحايا الفلسطينيين من إنسانيتهم، وإزالة الشك حول عدد الفلسطينيين الذين قتلوا، وكل ذلك باستخدام ذريعة حماس، أمر شائن للغاية".

وأكدت أن انقطاع الإنترنت في المنطقة يسمح لإسرائيل بتنفيذ "جرائم" والتستر عليها. مضيفة أن الفلسطينيون يشعرون أنهم يواجهون أزمة وجودية، وتهديدًا وجوديًا من قوة عسكرية عاتية للغاية.