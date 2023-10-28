قرار عاجل من بيراميدز ضد حكم مباراة المصري

تقدم نادي بيراميدز، بشكوى رسمية، ضد الحكم محمود بسيوني، والذي أدار مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في الدوري، وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واستمراره في صدارة ترتيب البطولة.

وأكد النادي، في شكواه لاتحاد الكرة، أن بسيوني كانت جميع قراراته ضد الفريق، ولصالح المنافس، وظهر بمستوى سيء للغاية، وله دائما موقف تجاه النادي خلال مباريات الفريق التي تولى إدارتها وكان بيراميدز طرفا فيها.

ومن جهته، أوضح مصدر بالجهاز الفني لبيراميدز، أن تواجد الابن الأصغر للحكم، في المباراة، والذي جاء بصحبته ونزل مع إلى أرض الملعب؛ يمثل مخالفة واضحة.