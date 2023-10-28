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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: دعوة جنوب أفريقيا لدعم مبادرة AWARe لتنفيذ مشروعات التكيف بقطاع المياه

صدى البلد

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بديفيد مالوبو نائب وزير المياه والصرف الصحي الجنوب أفريقي.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يجمع العديد من المختصين في مجال المياه من جميع دول العالم ، مشيرا لسعادته بمشاركة جنوب أفريقيا في أسبوع القاهرة.

وأكد الدكتور سويلم على العلاقات المتميزة التي تربط مصر وجنوب أفريقيا على كافة المستويات، معربا عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع مختلف الدول الأفريقية.

 

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الجنوب أفريقي للمشاركة فى المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe ، والتى تستهدف تنفيذ مشروعات للتكيف فى قطاع المياه بالدول الافريقية ، وتقديم التدريب للعاملين بقطاع المياه من الدول الإفريقية من خلال "المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية"  والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة ، مشيرا لتزايد إقبال الدول الافريقية على الاشتراك فى هذه المبادرة الهامة .

 

وأكد الدكتور سويلم أنه يتم حالياً إتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين البلدين .

 

ومن جانبه أعرب نائب الوزير الجنوب أفريقي عن سعادته بهذا اللقاء والذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلتا الدولتين ، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر خاصةً في مجال الموارد المائية .

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