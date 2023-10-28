عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الاتصالات الإسرائيلي : سنمنع إيلون ماسك من دعم غزة بخدمات الإنترنت

صدى البلد

هدد وزير الاتصالات بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، شلومو كرعي، بمنع الملياردير الامريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك موقع X من تزويد منظمات إغاثة الفلسطينيين في غزة بخدمات الإنترنت.

وقال وزير الاحتلال في تغريدة على حسابه بموقع X رد فيها على “ماسك” بعد إعلان دعم المنظمات الإغاثية المعترف بها دوليا في قطاع غزة بالإنترنت “سنستخدم كل الاليات المتاحة لنا لمنع ايلون ماسك من دعم المنظمات الإغاثية بالانترنت” 

وكانت سلطات الاحتلال قطعت الاتصالات والإنترنت مساء الجمعة، بالتزامن مع شن غارات عنيفة وغير مسبوقة على مختلف مناطق قطاع غزة، قبل أن يعلن المتحدث بدء توسع الحرب البرية في قطاع غزة.

وحذرت منظمات إغاثية دولية من قطع الاتصالات والانترنت في قطاع غزة، وتأصيرها على مواصلة عمل طواقمها، خاصة الطواقم الطبية والإسعافية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الجمعة، بأن انقطاع الاتصال عن العمليات بغزة سيعيق الوصول إلى المصابين والجرحى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمنا

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، "نشعر بقلق بشأن إمكانية استمرار طواقمنا تقديم خدماتها مع انقطاع خدمة الاتصال المركزي".

الاحتلال الاسرائيلي الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير الامريكي ايلون ماسك حكومة الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن انتقال لاعب إلى صفوف الأهلي رسميًّا

الصحة تعلن نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

في انتظار الإشارة.. فودافون أحد خيارات سكان غزة للتواصل مع العالم

بالفيديو .. لحظة اختراق هاكر أردني لـ القناة الـ13 العبرية

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

العربيات وسط النيران.. اللقطات الأولى لحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

موضوعات متعلقة

صواريخ حماس تشعل حرائق في تل أبيب

قتيل و8 جرحى في حادث تصادم سيارة تقل مهاجرين بالمجر

مقُتل ضابط شرطة وإصابة أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات المعارضة في بنجلاديش

ماتت من الخوف.. مقتل مستوطنة إسرائيلية بسكتة قلبية بسبب صافرات الإنذار بأسدود

جيش الاحتلال: الحرب تتطلب الدخول البري لـ غزة ولا انتصار دون دفع الثمن

وزير الحرب الإسرائيلي: تل أبيب دخلت مرحلة جديدة ضد حماس في غزة

مجموعة أمريكية: العملية البرية الموسعة لإسرائيل تعرض حياة الرهائن لمزيد من الخطر

لأسباب إنسانية.. "الصحة العالمية" تكرر دعوتها لوقف فوري إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

غلق جزئي.. الطرق والكباري تصدر بيان مهم بشأن سيول طريق سفاجا / قنا

شوط أول سلبي بين يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الأعلى للأجور قرّر | نيفين منصور تعلن مفاجأة سارة للعاملين بالقطاع الخاص

الصحة العالمية: 7 مستشفيات كبرى في غزة مهددة بالإخلاء القسري

سمير فرج: المسيرتان في حادثي طابا ونويبع لم يدخلا المجال الجوي المصري

متخصص: الليلة ستشهد سماء مصر الخسوف وظهور القمر الدموي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها التوت.. 10 أطعمة تخلصك من الاسهال

أطعمة تعالج فقر الدم والأنيميا للحامل .. أهمها العسل الأسود والشمندر

طريقة عمل مخلل الليمون بأسهل الخطوات

أطعمة تساعد على تحسين صحة القلب.. تعرف عليها

فيديو

بسبب هاشتاج starlinkforgaza.. إيلون ماسك يتعهد بحل أزمة قطع الاتصال والانترنت عن غــ زة

تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس من الأكاديمية العسكرية

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

32 وفاة وإصابة 57.. كواليس حادث طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ