وزير الاتصالات الإسرائيلي : سنمنع إيلون ماسك من دعم غزة بخدمات الإنترنت

هدد وزير الاتصالات بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، شلومو كرعي، بمنع الملياردير الامريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك موقع X من تزويد منظمات إغاثة الفلسطينيين في غزة بخدمات الإنترنت.

وقال وزير الاحتلال في تغريدة على حسابه بموقع X رد فيها على “ماسك” بعد إعلان دعم المنظمات الإغاثية المعترف بها دوليا في قطاع غزة بالإنترنت “سنستخدم كل الاليات المتاحة لنا لمنع ايلون ماسك من دعم المنظمات الإغاثية بالانترنت”

وكانت سلطات الاحتلال قطعت الاتصالات والإنترنت مساء الجمعة، بالتزامن مع شن غارات عنيفة وغير مسبوقة على مختلف مناطق قطاع غزة، قبل أن يعلن المتحدث بدء توسع الحرب البرية في قطاع غزة.

وحذرت منظمات إغاثية دولية من قطع الاتصالات والانترنت في قطاع غزة، وتأصيرها على مواصلة عمل طواقمها، خاصة الطواقم الطبية والإسعافية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الجمعة، بأن انقطاع الاتصال عن العمليات بغزة سيعيق الوصول إلى المصابين والجرحى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمنا

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، "نشعر بقلق بشأن إمكانية استمرار طواقمنا تقديم خدماتها مع انقطاع خدمة الاتصال المركزي".