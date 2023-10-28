مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لانس بالدوري الفرنسي

فاز فريق لانس على ضيفه نانت بـ 4 أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الفرنسي.

سوتوكا افتتح التسجيل لـ لانس من ركلة جزاء في الدقيقة 27، أعقبه ميدينا بهدف ثان في الدقيقة 57.

وعاد سوتوكا ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 71 من ركلة جزاء أيضًا، قبل أن يختتم العيناوي مهرجان الأهداف لأصحاب الأرض بهدف رابع في الدقيقة 79.

وشارك المحترف المصري مصطفى محمد في المباراة كبديل مع نانت من الدقيقة 60.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد لانس لـ 12 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد نانت عند 14 نقطة في المركز السابع.