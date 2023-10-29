إعلامي: الإطاحة بـ أوسوريو من تدريب الزمالك في حالة واحدة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لن يفكر في رحيل الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني، حتى قبل مباراة بيراميدز في كأس مصر.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك حال رغب في فسخ التعاقد مع أوسوريو، سيكون مطالب بدفع مستحقاته آخر شهرين البالغة 60 ألف دولار تقريبًا، بالإضافة إلى دفع الشرط الجزائي المقدر بقيمة 9 ملايين جنيه تقريبًا".

وأضاف أمير هشام: "الإدارة تدرس تغيير الجهاز المعاون للمدير الفني، وحال رفض المدرب سيتم الاتفاق معه على الرحيل على أن يتم التنازل عن شرطه الجزائي، أو استكمال مهمته مع الجهاز الجديد".