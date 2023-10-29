تحذير للرجال| مرض خطير يدمر الخصوبة إذا لم يتم علاجه بسرعة.. اكتشف أعراضه

توجد أمراض عديدة تصيب الجهاز التناسلي الخاص بالرجال من بينها التهاب البربخ والخصية، والذي يمكن أن يدمر الخصوبة إذا لم يتم علاجه بشكل سريع.

البربخ عبارة عن سلسلة من الأنابيب الصغيرة التي تجمع الحيوانات المنوية وتخزنها، ويتم تثبيته على الجزء الخلفي من كل خصية، مما يجعله ذو تأثير كبير على الخصوبة.

أعراض التهاب البربخ

وفق لما جاء في موقع betterhealth فان تشمل أعراض التهاب البربخ ما يلي:

خصية منتفخة (متضخمة) أو حمراء أو دافئة

الشعور بالثقل في الخصية المصابةأ و أ

ألم في البطن أو الحوض

الرغبة المتكررة في التبول

الشعور بالحرقان عند التبول

إفرازات من القضيب

الدم في البول

ألم عند القذف

حمى طفيفة

قشعريرة.

الام عند التبول

مضاعفات التهاب البربخ



إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي التهاب البربخ الحاد إلى مجموعة من المضاعفات، بما في ذلك:

التهاب البربخ المزمن – يمكن أن يصبح الالتهاب مستمراً، حتى في حالة عدم وجود عدوى بكتيرية

الخراج - يمكن أن تتراكم كرة من القيح داخل البربخ أو الهياكل المجاورة، مما يتطلب عملية جراحية لتصريف القيح

تدمير البربخ - يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى تلف البربخ والخصية بشكل دائم أو حتى تدميرهما، مما قد يؤدي إلى العقم

انتشار العدوى – يمكن أن تنتشر العدوى من كيس الصفن إلى أي بنية أو نظام آخر في الجسم.