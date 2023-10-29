عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير للرجال| مرض خطير يدمر الخصوبة إذا لم يتم علاجه بسرعة.. اكتشف أعراضه

التهاب البربخ
التهاب البربخ

توجد أمراض عديدة تصيب الجهاز التناسلي الخاص بالرجال من بينها التهاب البربخ والخصية، والذي يمكن أن يدمر الخصوبة إذا لم يتم علاجه بشكل سريع.

البربخ عبارة عن سلسلة من الأنابيب الصغيرة التي تجمع الحيوانات المنوية وتخزنها، ويتم تثبيته على الجزء الخلفي من كل خصية، مما يجعله ذو تأثير كبير على الخصوبة.

حلوى لذيذة تحمي من السرطان.. اكتشفوها

نوع تسالي لذيذ.. يخفض السكر وينقص الوزن

أعراض التهاب البربخ 

وفق لما جاء في موقع betterhealth فان تشمل أعراض التهاب البربخ  ما يلي:

خصية منتفخة (متضخمة) أو حمراء أو دافئة
الشعور بالثقل في الخصية المصابةأ و  أ
ألم في البطن أو الحوض
الرغبة المتكررة في التبول
الشعور بالحرقان عند التبول
إفرازات من القضيب
الدم في البول
ألم عند القذف
حمى طفيفة
قشعريرة.

الام عند التبول
الام عند التبول

مضاعفات التهاب البربخ


إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي التهاب البربخ الحاد إلى مجموعة من المضاعفات، بما في ذلك:

التهاب البربخ المزمن – يمكن أن يصبح الالتهاب مستمراً، حتى في حالة عدم وجود عدوى بكتيرية
الخراج - يمكن أن تتراكم كرة من القيح داخل البربخ أو الهياكل المجاورة، مما يتطلب عملية جراحية لتصريف القيح
تدمير البربخ - يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى تلف البربخ والخصية بشكل دائم أو حتى تدميرهما، مما قد يؤدي إلى العقم
انتشار العدوى – يمكن أن تنتشر العدوى من كيس الصفن إلى أي بنية أو نظام آخر في الجسم.

 

البربخ التهاب البربخ الحيوانات المنوية يدمر الخصوبة الجهاز التناسلي أعراض التهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|هبوط عاجل في سعر الذهب وعيار 21 يتراجع لهذا الرقم الآن

بعد حادث الصحراوي ووفاة 35| تحذير شديد من الأرصاد: لا تسافر في هذا الوقت

الدولار رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة بسعر الأخضر أمام الجنيه

بعد سيول الأمس وحادث طريق الإسكندرية|الأرصاد تحذر بشدة من هذه الظاهرة اليوم

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

ظهرت بملامح مختلفة.. حقيقة صورة ياسمين عز المثيرة للجدل عبر السوشيال ميديا

دمار هائل في تل أبيب بـ سقوط صواريخ من غزة | شاهد

موعد ظهور سيدنا عيسي ومكانه.. وهل سيحرر القدس؟ معلومات لا يعلمها كثير

موضوعات متعلقة

طرق تهدئة السعال في فصل الشتاء

نوع تسالى غير متوقع يعالج مرضى السكرى

للوقاية من الأمراض .. 9 أطعمة خارقة تطهر السموم من الجسم

تعالج السرطان.. عشبة مهملة تخلصك من أخطر الأمراض

سبب غير معروف وراء آلام القدم .. إليك الأسباب والعلاج

غير المكسرات .. 5 بدائل رخيصة لتقوية الذاكرة والتركيز

برج الدلو وحظك اليوم السبت 28 أكتوبر 2023| التزم الكتمان

برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 28 اكتوبر 2023| احترم حبيبك

ترشيحاتنا

الطقس اليوم.. سحب رعدية ورمال مثيرة للأتربة على بعض المناطق

الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافًا في جنوب لبنان مقابل مدينة نهاريا

انطلاق دورة إعداد المتدربين TOT بمركز سقارة اليوم

الكون يسبح.. 10 أحاديث نبوية في فضل الذكر

بعد حادث الصحراوي ووفاة 35| تحذير شديد من الأرصاد: لا تسافر في هذا الوقت

السفير حسام زكي: حديث إسرائيل عن القضاء على حماس «كلام فارغ»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال| مرض خطير يدمر الخصوبة إذا لم يتم علاجه بسرعة.. اكتشف أعراضه

الأهلي وصن داونز| مفاجآت في التشكيل.. ونجم الفريق ينافس على الأفضل من مقاعد الاحتياطي

زي المحلات .. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

فيديو

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

اصطادوهم كالفئران| موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة.. وقيادي بحماس يكشف مفاجأة

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ