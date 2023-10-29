أحمد حسن: إصابة أوريلين تشواميني بكسر في مشط القدم

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اصابة لاعب ريال مدريد أوريلين تشواميني عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك.



وكتب أحمد حسن:"بيان رسمي من ريال مدريد بعد الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبنا أوريلين تشواميني ، تم تشخيص إصابته بكسر في مشط القدم اليسرى يغيب تشواميني حسب بعض المصادر من 6 إلى 8 أسابيع.



تقدم برشلونة على ضيفه ريال مدريد بهدف في كلاسيكو الدوري الإسباني في قمة الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

جاء هدف برشلونة في الدقيقة السابعة عن طريق الألماني إلكاي جوندوجان مستغلًا خطأ من تشواميني وألابا وتعادل بيلنجهام لريال مدريد في بداية الشوط الثاني وأضاف هدف الوز في الوقت القاتل قبل دقائق من نهاية المباراة .

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: كارفاخال - روديجر - ألابا - ميندي

خط الوسط: تشواميني - كروس - فالفيردي - بيلينجهام



خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: أراوخو - كريستنسن - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: جوندوجان - فرمين لوبيز - جافي

خط الهجوم: كانسيلو - جواو فيليكس - فيران توريس