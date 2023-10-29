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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خيري رمضان: ضمير العالم مُخَدر عن الوضع في غزة

خيري رمضان
خيري رمضان

علق الاعلامي خيري رمضان، على تهديدات الاحتلال الاسرائيلي ومطالبتها بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة، قائلا: المشاهد مروعة بجانب مستشفى القدس وضمير العالم مُخَدر ويبدو أن المخطط أكبر من الكلام والحرب والمنطقة أصبحت ساحة لحرب".

وأشار خيري رمضان، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"،  المذاع على قناة القاهرة والناس، على المناوشات الكلامية التي حدثت بين خالد مشعل وقادة حزب الله في لبنان عن تصريحه بأنه كان ينتظر الأكثر من إيران خلال الحرب على غزة، معقبا: وراء الحرب تجار حرب وسماسرة حرب وفي وراءهم شعب يموت.

وتابع: مصر تحاول لملمة اشلاء الأزمة والقادم اسوأ ونحن عرضة لخطر كبير وفي ظل ظروف المنطقة مصر ليست بعيدة وستدفع ثمنا لحروب ونزوات وقرارات مندفعة وأشياء كثيرة، وفي هذه الظروف ندعم بلدنا مصر واحنا مع القيادة السياسية وخلونا صامدين ولا تهجير للشعب الفلسطيني ومصر وطن للمصريين".

 

غزة قطاع غزة خيري رمضان مستشفى القدس حزب الله

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