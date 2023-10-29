أحمد موسى: حكومة الدكتور أحمد نظيف كانت تشكل في جريدة الأهرام



أكد الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهرام كان يغطي كل دول العالم بأبنائها المتميزين، قائلا:"حكومة الدكتور أحمد نظيف كانت تشكل في الأهرام".

وتابع خلال برنامج “علي مسئوليتي والمذاع عبر قناة ”صدي البلد"،: أن وكالات الأنباء كانت تعتمد على الأهرام في نقل الأخبار لمصداقيتها، موضحا أن الرئيس الراحل مبارك كان يتصل دائما بالأستاذ إبراهيم نافع، قائلا:" كنت قريبا من الراحل الأستاذ إبراهيم نافع، وكان لديه خط ساخن مع الرئيس ورئيس المخابرات وزير الدفاع وزير الداخلية والسفير الأمريكي".

وتابع أنه الأهرام كان لديه إصدار يطبع في لندن وباريس ونيويورك والدول العربية، مؤكدا أن مؤسسة الأهرام أصبحت مؤسسة للتنوير والمؤثرة في العالم العربي.