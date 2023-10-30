بجودة عالمية.. بدء موسم حصاد الزيتون بمزارع راس سدر

بدأ مزارعي راس سدر بجنوب سيناء حصاد موسم الزيتون لأنواع " التفاحي - الكلاماتا - الكورتينا - البنزلينوا - البيكوال "والتي تتميز بكميات زيت كبيرة في العصر علي البارد".



ورصد موقع "صدى البلد" الإخباري، بالصور جني مزارعي راس سدر الزيتون وتجهيزه للعصر علي البارد في معاصر الزيتون وطرحه في الأسواق.



وقال المهندس محمد بدوي مهندس زراعي مشرف علي أحد أكبر مزارع الزيتون براس سدر أن الزيتون هذا العام حقق جوده فوق الممتازة وهو صالح للعصر او تحويله مخللات وطرحه في الأسواق بأسعار مناسبه مشيرا إلي أن موسم الزيتون هو موسم الخير بمدينة رأس سدر التي تتميز بإنتاج كبير من الزيتون وهو موسم فرحة ونماء لجميع مزارعي راس سدر.



وأضاف محمود نصوحي الخبير الزراعي براس سدر أن راس سدر أصبحت من أظل المدن المنتجة لزيت الزيتون الطبيعي والذي يلقي سمعة طيبة لدي مستهلكي زيت الزيتون.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة براس سدر أن راس سدر تزرع كل أنواع الزيتون ويعطي انتاج ذو جودة ممتازة ويصلح للتصدير كافة أنواع الاستخدام مشيرة إلي أن المساحة المزروعة زيتون براس سدر بلغت ١٩ الف فدان وهناك خطط مستقبلية للتوسع وأوضح شطا أنه يوجد ثلاث معاصر كبيرة لعصر الزيتون داخل مدينة رأس سدر .



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