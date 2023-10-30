عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإقصاء|تعليق مثير من خبير تحكيمي على حكم مباراة الأهلي وصن دوانز

صدى البلد

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الأهلي استحق ركلة جزاء واضحة أمام صن داونز بعد دفع بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء، مبديا غضبه الشديد من حكام الفار الذين لم يقوموا باستدعاء الحكم البنيني لمشاهدة اللعبة.

وقال الخبير التحكيمي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي تضرر من حكام الفار، ولا أعرف سر تعيين نفس الحكم على تقنية الفيديو في أكثر من مباراة للأهلي".

وأضاف: "مباراة صنداونز وبترو اتلتيكو في جنوب إفريقيا تم اسنادها لـ مصطفى غربال، والكاف قام بإبعاده عن مواجهات أندية شمال إفريقيا ضد أندية القارة السمراء، فما يحدث (تهريج واضح) من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي أسند مباراة محسومة لغربال، بينما تجاهل تعيين حكم قوي لمواجهة اليوم بين الأهلي وصن داونز".

وأشار إلى أن الأهلي كان يستحق ركلة جزاء واضحة في لقاء سيمبا التنزاني في الذهاب ثم ركلة جزاء آخرى هنا في القاهرة، وكانوا لصالح (كهربا)، ثم تجاهل الحكم البنيني ديجيندو ركلة جزاء اليوم لمصلحة بيرسي تاو، مشددًا على أنه متحفظ على وجود حكم مغربي في تقنية الفار خلال مواجهات الأهلي.

وتابع: "الحكم اطلق صافرته كثيرا في اتجاه مرمى الأهلي، كل التحام لمصلحة صن داونز كان يطلب صافرته محتسبًا ركلة حرة مباشرة ضد الفريق الأحمر، وهو حكم ليس لديه خبرات وظهر متوترًا ولم يكن واثق من قراراته وكانت قراراته خاطئة معظم الوقت، كنا نتوسم خيرًا في فيكتور جوميز لكن لم يحدث أي جديد".

وأكد: "لجنة حكام الكاف تُعطي صورة سيئة عن التحكيم الإفريقي، ولا أعرف الحكم البنيني ديجيندو، وليست مشكلة تعيين حكم شاب لكن الأمر مرتبط بأحقيتها في الظهور، والأزمة أن حكم لقاء الأهلي وصن داونز لم يكن جديرا بها، الحكم ليس علاقة بالأداء الفني وكان هناك مخالفة واضحة أمامه لصالح الأهلي لم يحتسبها".

وأضاف: "هناك نية مبيتة من القائمين على البطولة لإقصاء النادي الأهلي ومنعه من المنافسة على التتويج بلقب الدوري الإفريقي، خصوصًا بعدما تم تغيير موعد لقاء صنداونز ثم إسناد المباراة لحكم مغمور".

وأوضح: "هناك تلاحم بسيط بين أفشة ولاعب صنداونز، ولا ترتقي مطلقا لاحتسابها ركلة جزاء، وتم إعادة هذه الكرة من جميع الزاويا، عكس التعامل مع النادي الأهلي الذي لم يتم إعادة لعبة تاو، وهو أسلوب غير مُتحضر مطلقًا من جانب القائمين على بث المباراة.. عندما أشاهد على التحكيم الإفريقي أحزن كثيرًا لأنهم يعطون إنطباع سيء عن حكام القارة".

وأتم: "الحكام الأفارقة لم يتطوروا على مدار سنوات طويلة، ويجب الإشادة بـالطاقم المصري الذي أدار لقاء الوداد أمام الترجي بقيادة أمين عمر، ورسالتي لـ فيتور بيريرا بأنه لا يجب التعامل بهذه الطريقة مع حكم كبير مثله، وإبعاده عن المباريات منذ 3 أسابيع رغم انه اخطأ في لقاء المقاولون والزمالك".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليوباترا وبوكس هتبقى بكام؟.. زيادة أسعار السجائر الشعبية بعد قرار النواب

أكبر جريمة نصب بالأسواق.. قرار حكومي عاجل للسيطرة على أسعار الذهب

"الثعلب" بوتين يناصر قضية العرب| روسيا توجه طعنة غادرة لقلب إسرائيل.. وهذا رد فعل الاحتلال

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

بحضور الأهل والأصدقاء.. مصطفى شعبان وبسمة سالم يحتفلان بالزفاف السعيد

الجدول الجديد لانقطاع الكهرباء نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

ترشيحاتنا

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

اشتباكات عنيفة.. استشهاد شخصين في اقتحام القوات الإسرائيلية لـ جنين

بقرار حكومي| موعد انتهاء العمل بنظام تخفيف الأحمال ساعتين والاكتفاء بساعة واحدة

أغرب جوازة.. سيدة تقيم حفل زفافها من غير عريس

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.. انقطاع الاتصال والانترنت لدى الطواقم الطبية والإنقاذ بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد شرب اليانسون للرضاعة

الجحيم في انتظار جنود جيش الاحتلال| تفاصيل ما سيحدث عند الاجتياح البري لـ غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلبة على الريق

حماقي وهنيدي وياسمين صبري الأبرز.. نجوم مصريين في افتتاح موسم الرياض 2023|صور

فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

قرار عاجل من البرلمان حول أسعار السجائر

ضربة معلم| تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الداعمين لإسـ.رائـ.يل

انتفاضة الزومبي.. دراسة جديدة للسيطرة على ظهور الأوبئة في المستقبل.. ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ