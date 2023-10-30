تعليق مثير من هاني حتحوت على هزيمة الأهلي أمام صن داونز

علق الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، على لقاء الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي عبر برنامجه على فضائية صدى البلد.

وقال: “النتيجة أمام صن داونز كويسة .. ولكن الفريق افتقد شخصية الأهلي ولاعبوه خافوا من الخسارة أكثر من الرغبة قي اللعب”.

وتلقي الاهلي هزيمة مفاجئة من صن داونز بهدف نظيف ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر ليج الإفريقي في نسختها الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي في الثامنة مساء الأربعاء القادم الموافق 1 - 11 - 2023 على ملعب استاد القاهرة الدولي.