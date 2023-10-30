معندوش حاجة خالص.. مصطفى يونس ينتقد أداء مهاجم الأهلي

علق مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي الأسبق، على أداء المهاجم موديست بعد مشاركته أمام صن داونز في الدوري الأفريقي.

وقال عبر برنامج الماتش مع هاني حتحوت: “معندوش حاجة خالص، ولا يصح أن يتعاقد الأهلي مع مهاجم عشان يقعد على دكة البدلاء”.

وتلقي الأهلي هزيمة مفاجئة من صن داونز بهدف نظيف ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر ليج الإفريقي في نسختها الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز الجنوب افريقي في الثامنة مساء الأربعاء القادم الموافق 1 - 11 - 2023 على ملعب استاد القاهرة الدولي.