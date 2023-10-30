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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من بكين بشأن تلوث شديد في الهواء.. وتوجيهات عاجلة للسكان

تلوث الهواء في الصين
تلوث الهواء في الصين

أصدرت السلطات في العاصمة الصينية، إنذارا باللون البرتقالي جراء التلوث الشديد للهواء، والذي دخل حيز التنفيذ ظهر اليوم الاثنين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، يعد الإنذار باللون البرتقالي هو ثاني أعلى مستوى في نظام التحذير في بكين، ويتم تفعيله عندما تعاني البلدية من التلوث الشديد للهواء لمدة يومين متتاليين أو التلوث المعتدل للهواء لمدة ثلاثة أيام متتالية.

ومن يوم غد الثلاثاء إلى يوم الخميس القادم، سيتم تنفيذ سلسلة من تدابير الطوارئ، بما في ذلك القيود المرورية الإلزامية على المركبات الشديدة التلوث.

وحثت مديرية الايكولوجيا والبيئة ببلدية بكين، الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، أو القلب والأوعية الدموية أو غيرها من الأمراض المزمنة، بالبقاء في منازلهم، بينما دعت الآخرين إلى التقليل من الأنشطة الخارجية.

وأشارت المديرية إلى أن الظروف الجوية السيئة هي السبب في الضباب الدخاني الذي يغطي بكين والمناطق المجاورة.

ووفقا لتوقعات الطقس، من المتوقع أن تنتهي الموجة الحالية من تلوث الهواء في بكين يوم الجمعة القادم.

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