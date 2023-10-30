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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توجه اللوم لـ أوكرانيا في الهجوم على مطار محج قلعة بداغستان

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا لعبت "دورا رئيسيا مباشرا" في اضطرابات داغستان، وذلك بعد اقتحام مطار محج قلعة من قبل مناهضين لإسرائيل.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الاثنين إن اقتحام مطار محج قلعة في منطقة داغستان كان نتيجة “استفزاز” مدبر من خارج روسيا، حيث لعبت أوكرانيا “دورا مباشرا ورئيسيا”.

وفي وقت سابق، علق الكرملين، اليوم الاثنين، على أحداث مطار محج قلعة في داغستان، قائلًا إنها ناتجة عن مؤثر خارجي.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن اقتحام مطار في منطقة داغستان الجنوبية الروسية من قبل مجموعة مناهضين لإسرائيل يوم الأحد كان نتيجة "مؤثر خارجي".

وقالت هيئة مراقبة الطيران الروسية “روزافياتسيا” اليوم الاثنين، إن الرحلات الجوية من تل أبيب إلى محج قلعة ومنيرالني فودي، وكلاهما في منطقة شمال القوقاز، سيتم إعادة توجيهها مؤقتًا إلى مدن أخرى.

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إنه تم اعتقال 60 شخصا بعد أن اقتحم حشد مناهض لإسرائيل مطار محج قلعة أمس الأحد لدى وصول طائرة قادمة من إسرائيل، على خلفية عدوان الاحتلال على غزة.

أوكرانيا روسيا داغستان اضطرابات داغستان مطار محج قلعة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

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