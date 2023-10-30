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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف: الأهلي بالغ جدا في احترام صن داونز

صدى البلد

أكد محمد يوسف، مدرب النادي الأهلي السابق، إن النادي الأهلي احترم بشكل زيادة عن اللزوم فريق صن داونز خلال مباراة الذهاب في بريتوريا، مما جعله يخسر المباراة ويقدم مستوى سيئا.

وتعرض فريق الأهلي للهزيمة أمام صن داونز، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

 

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وقال يوسف في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: مارسيل كولر بالغ في الدفاع خلال مباراة صن داونز، وأن الفريق كان يجب الظهور بشكل أفضل لتسهيل مباراة الذهاب.

وتابع: معظم اللاعبين كانوا مش في يومهم خلال مواجهة صن داونز، والفريق الجنوب الافريقي كان بيضغط بشكل رائع منذ بداية اللقاء.

إبراهيم عبد الجواد الأهلى الاعلامي إبراهيم عبد الجواد الجنوب الأفريقي

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