4 طائرات تصل مطار العريش محملة بمساعدات مقدمة إلى الفلسطينيين في غزة

وصل إلى مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، عن طريق الجسر الجوي ، اليوم الإثنين، أربع طائرات مساعدات إغاثية مقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تضامنا معهم في مواجهة الازمات التي يتعرض لها القطاع حاليا.

الهلال الاحمر:

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، ان الطائرات التي وصلت الاولى من دولة الكويت محملة ب 40 طنا مساعدات ، وسيارتي إسعاف.

والثانية من الدنمارك مؤسسة اليونسبف د، محملة ب51 طنا مواد طبية وغذائية.

إيطاليا محملة ٩ أطنان خيام ومواد معيشية.

والثالثة من البحرين محملة ب44 طنا مواد غذائية ومستلزمات طبية..

وبالتالي يصل إجمالي طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش 61 طائرة.