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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4 طائرات تصل مطار العريش محملة بمساعدات مقدمة إلى الفلسطينيين في غزة

وصول مساعدات إنسانية
وصول مساعدات إنسانية الي الفلسطينيين

وصل إلى مطار العريش  الدولي بمحافظة شمال سيناء،  عن طريق الجسر الجوي ، اليوم الإثنين،  أربع طائرات مساعدات إغاثية مقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تضامنا معهم في مواجهة الازمات التي يتعرض لها القطاع حاليا.

الهلال الاحمر:

 

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء،  ان الطائرات التي وصلت الاولى من دولة  الكويت محملة  ب 40 طنا مساعدات ، وسيارتي  إسعاف.

والثانية من الدنمارك مؤسسة اليونسبف  د، محملة ب51  طنا مواد طبية وغذائية.

إيطاليا  محملة  ٩ أطنان خيام ومواد معيشية.

والثالثة من البحرين محملة  ب44 طنا مواد غذائية ومستلزمات طبية..

وبالتالي يصل إجمالي طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش 61 طائرة.

 

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العريش مطار طائرات الجسر مساعدات

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