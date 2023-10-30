شريف يتفوق على حامد.. الخليج يتأهل لربع نهائي كأس الملك بفوزه على ضمك

تأهل فريق الخليج إلى ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على ضمك بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

افتتح جونج وو يونج التسجيل لـ الخليج بهدف في الدقيقة 33، قبل أن يدرك ستانشيو التعادل لـ ضمك في الدقيقة 33 بهدف من ركلة حرة مباشرة.

التعادل ظل قائمًا في بقية أحداث المباراة، كذلك في الأشواط الإضافية، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، تمكن الخليج من الفوز بنتيجة 6 ركلات مقابل 5 لـ ضمك، ليتأهل للدور المقبل.

وشارك محمد شريف أساسيًا مع الخليج قبل استبداله في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

كما شارك طارق حامد مع ضمك، وسجل ركلة جزاء لكنه لم يتمكن من العبور رفقة فريقه للدور المقبل.