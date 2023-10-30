عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصول ميسي.. توافد ضيوف حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

ليونيل ميسي وعائلته
ليونيل ميسي وعائلته

توافد ضيوف حفل جائزة الكرة الذهبية، على مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس، لحضور الحفل المنتظر.

ومن المقرر الكشف الليلة، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في حفل يُقام في مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبدأ أغلب المرشحين في الوصول لمسرح الحدث، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام لاعبي ريال مدريد، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

كما شهد مسرح دو شاتيلييه وصول عدد من كبارالزوار، على رأسهم أمير إمارة موناكو الفرنسية، الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام، والصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميًا في التنس.

وتغيب محمد صلاح عن حضور حفل جائزة الكرة الذهبية.

وحل صلاح في المركز 11 بعد تسجيله 34 هدفًا، إضافة لصناعته 20 آخرين في الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن محمد صلاح احتل المركز الخامس في نسخة الموسم قبل الماضي 2021-2022.

ترتيب جائزة الكرة الذهبية

وجاء ترتيب المراكز في جائزة الكرة الذهبية كالآتي:

– المركز 11: محمد صلاح (ليفربول)

– المركز 12: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

– المركز 13: ياسين بونو (الهلال)

– المركز 14: إلكاي جوندوجان (برشلونة)

– المركز 15: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

– المركز 16: كريم بنزيما (اتحاد جدة)

– المركز 17: خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي)

– المركز 18: جود بيلينجهام (ريال مدريد)

– المركز 19: هاري كين (بايرن ميونخ)

– المركز 20: لاوتارو مارتينيز (إنتر)

– المركز 21: أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)

– المركز 22: كيم مين جاي (بايرن ميونخ)

– المركز 23: أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)

– المركز 24: بوكايو ساكا (أرسنال)

– المركز 25: جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)

– المركز 26: جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

– المركز 27: نيكولو باريلا (إنتر)

– المركز 28: راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان)

– المركز 28 مكرر: مارتين أوديجارد (أرسنال)

– المركز 30: روبين دياز (مانشستر سيتي)

قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2023

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

– جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)

– نيكولو باريلا (إنتر الإيطالي)

– جود بيلينجهام ( ريال مدريد)

– كريم بنزيما (اتحاد جدة)

– ياسين بونو (الهلال السعودي)

– كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

– روبين دياز (مانشستر سيتي)

– أنطوان جريزمان ( أتلتيكو مدريد)

– إلكاي جوندوجان (برشلونة)

– جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)

– إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

– هاري كين (بايرن ميونخ)

– راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان)

– خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي)

– روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

– إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

– لاوتارو مارتينيز (إنتر)

– كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

– ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)

– كيم مين جاي (بايرن ميونخ)

– لوكا مودريتش (ريال مدريد)

– جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

– مارتين أوديجارد (أرسنال)

– أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)

– فيكتور أوسيمين (نابولي)

– رودري (مانشستر سيتي)

– بوكايو ساكا (أرسنال)

– محمد صلاح (ليفربول)

– برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

– فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يخطط لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي في بريطانيا

تحرك عاجل من البرلمان لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء

وزير الاتصالات الفلسطيني: إيلون ماسك تراجع عن توصيل الإنترنت في قطاع غزة

تكميم أفواه وفسخ عقود.. فضيحة داخل الملاعب الأوروبية ضد اللاعبين العرب والمسلمين

رابطة مصنعي السيارات: الحكومة أزالت كل العوائق في مبادرة الاستيراد من الخارج

وزير الدفاع السعودي من أمريكا: يجب ردع أي توسع في الصراع بين إسرائيل وحماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ