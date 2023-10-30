وصول ميسي.. توافد ضيوف حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

توافد ضيوف حفل جائزة الكرة الذهبية، على مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس، لحضور الحفل المنتظر.

ومن المقرر الكشف الليلة، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في حفل يُقام في مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبدأ أغلب المرشحين في الوصول لمسرح الحدث، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام لاعبي ريال مدريد، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

كما شهد مسرح دو شاتيلييه وصول عدد من كبارالزوار، على رأسهم أمير إمارة موناكو الفرنسية، الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام، والصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميًا في التنس.

وتغيب محمد صلاح عن حضور حفل جائزة الكرة الذهبية.

وحل صلاح في المركز 11 بعد تسجيله 34 هدفًا، إضافة لصناعته 20 آخرين في الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن محمد صلاح احتل المركز الخامس في نسخة الموسم قبل الماضي 2021-2022.

ترتيب جائزة الكرة الذهبية

وجاء ترتيب المراكز في جائزة الكرة الذهبية كالآتي:

– المركز 11: محمد صلاح (ليفربول)

– المركز 12: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

– المركز 13: ياسين بونو (الهلال)

– المركز 14: إلكاي جوندوجان (برشلونة)

– المركز 15: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

– المركز 16: كريم بنزيما (اتحاد جدة)

– المركز 17: خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي)

– المركز 18: جود بيلينجهام (ريال مدريد)

– المركز 19: هاري كين (بايرن ميونخ)

– المركز 20: لاوتارو مارتينيز (إنتر)

– المركز 21: أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)

– المركز 22: كيم مين جاي (بايرن ميونخ)

– المركز 23: أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)

– المركز 24: بوكايو ساكا (أرسنال)

– المركز 25: جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)

– المركز 26: جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

– المركز 27: نيكولو باريلا (إنتر)

– المركز 28: راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان)

– المركز 28 مكرر: مارتين أوديجارد (أرسنال)

– المركز 30: روبين دياز (مانشستر سيتي)

قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2023

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

– جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)

– نيكولو باريلا (إنتر الإيطالي)

– جود بيلينجهام ( ريال مدريد)

– كريم بنزيما (اتحاد جدة)

– ياسين بونو (الهلال السعودي)

– كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

– روبين دياز (مانشستر سيتي)

– أنطوان جريزمان ( أتلتيكو مدريد)

– إلكاي جوندوجان (برشلونة)

– جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)

– إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

– هاري كين (بايرن ميونخ)

– راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان)

– خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي)

– روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

– إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

– لاوتارو مارتينيز (إنتر)

– كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

– ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)

– كيم مين جاي (بايرن ميونخ)

– لوكا مودريتش (ريال مدريد)

– جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

– مارتين أوديجارد (أرسنال)

– أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)

– فيكتور أوسيمين (نابولي)

– رودري (مانشستر سيتي)

– بوكايو ساكا (أرسنال)

– محمد صلاح (ليفربول)

– برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

– فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)