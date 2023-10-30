الكرة الذهبية 2023.. بيلينجهام يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم

فاز الإنجليزي جود بيلينجهام متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، بجائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في العالم، في حفل جائزة الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، في العاصمة باريس.

ومن المقرر الكشف الليلة، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في حفل يُقام في مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفاز بيلينجهام بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، لما قدمه الموسم الماضي مع فريق بوروسيا دورتموند، وقيادتهم لاحتلال المركز الثاني في الدوري الألماني، الأمر الذي جعل كبار الفرق الأوروبية تتهافت على ضمه، قبل أن يختار الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، في صفقة ضخمة قُدرت بـ 105 مليون يورو بخلاف الإضافات.

وتفوق بيلينجهام على منافسيه من المرشحين وهم:

– إدواردو كامافينجا (ريال مدريد)

– بابلو جافي (برشلونة)

– بيدري جونزاليس (برشلونة)

– أليخاندرو بالدي (برشلونة)

– جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

– راسموس هويلاند (مانشستر يونايتد)

– أنطونيو سيلفا (بنفيكا)

– إيلي واهي (لانس)

– تشافي سيمونز (لايبزيج)