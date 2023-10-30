عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكرة الذهبية 2023.. بيلينجهام يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

فاز الإنجليزي جود بيلينجهام متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، بجائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في العالم، في حفل جائزة الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، في العاصمة باريس.

ومن المقرر الكشف الليلة، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في حفل يُقام في مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفاز بيلينجهام بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، لما قدمه الموسم الماضي مع فريق بوروسيا دورتموند، وقيادتهم لاحتلال المركز الثاني في الدوري الألماني، الأمر الذي جعل كبار الفرق الأوروبية تتهافت على ضمه، قبل أن يختار الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، في صفقة ضخمة قُدرت بـ 105 مليون يورو بخلاف الإضافات.

وتفوق بيلينجهام على منافسيه من المرشحين وهم:

– إدواردو كامافينجا (ريال مدريد)

– بابلو جافي (برشلونة)

– بيدري جونزاليس (برشلونة)

– أليخاندرو بالدي (برشلونة)

– جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

– راسموس هويلاند (مانشستر يونايتد)

– أنطونيو سيلفا (بنفيكا)

– إيلي واهي (لانس)

– تشافي سيمونز (لايبزيج)

جود بيلينجهام ريال مدريد كوبا أفضل لاعب شاب في العالم فرانس فوتبول الكرة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يخطط لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي في بريطانيا

تحرك عاجل من البرلمان لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء

وزير الاتصالات الفلسطيني: إيلون ماسك تراجع عن توصيل الإنترنت في قطاع غزة

تكميم أفواه وفسخ عقود.. فضيحة داخل الملاعب الأوروبية ضد اللاعبين العرب والمسلمين

رابطة مصنعي السيارات: الحكومة أزالت كل العوائق في مبادرة الاستيراد من الخارج

وزير الدفاع السعودي من أمريكا: يجب ردع أي توسع في الصراع بين إسرائيل وحماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ