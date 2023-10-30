حفل الكرة الذهبية.. فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة سقراط للأعمال الخيرية

فاز البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، بجائزة “سقراط” للأعمال الخيرية عن موسم 2022-2023، في حفل جائزة الكرة الذهبية.

وظفر فينيسيوس بالجائزة على مجمل الأعمال الإنسانية التي قام بها، خاصة في المعهد الذي أُطلق عليه اسمه، وهو تطبيق تعليمي للطلاب الفقراء ، ويبلغ مقدار إنفاقه عليه: 335,000 يورو في عام 2022، أكثر من 1 مليون يورو في عام 2023، ومبلغ 2.5 مليون يورو سيدفعهم في عام 2024.

ويُعد فينيسيوس ثاني لاعب فقط يُتوج بالجائزة، بعد السنغالي ساديو ماني، الذي تُوج بها العام الماضي في أول نسخة للجائزة.

ومن المقرر الكشف الليلة، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في حفل يُقام في مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.