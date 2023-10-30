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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكرة الذهبية.. مارتينيز يفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم 2023

إيميليان مارتينيز
إيميليان مارتينيز ورفيقته

فاز الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بجائزة “ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم 2023، في حفل جائزة الكرة الذهبية الذي يُنظم بواسطة مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، في العاصمة باريس.

 

وسيتم الكشف الليلة، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في حفل يُقام في مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وظفر مارتينيز بالجائزة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما ساهم في قيادة منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتفوق مارتينيز على منافسيه من المرشحين، على رأسهم المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال.

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

– ياسين بونو (الهلال)

– أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)

– برايس سامبا (لانس)

– إيدرسون مواريش (مانشستر سيتي)

– تيبو كورتوا (ريال مدريد)

– مارك أندريه شتيجن (برشلونة)

– دومنيك ليفاكوفيتش (فنربخشة)

– مايك ماينان (ميلان)

– آيرون رامسديل (أرسنال)

إيميليانو مارتينيز

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