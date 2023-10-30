مياه الفيوم: بروتوكول تعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لخدمة الأسر الأكثر احتياجا

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عدد ٤٢ برتوكول تعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والأسر الأكثر احتياجاََ وجاري استكمال أوراق لعدد آخر من الجمعيات الأهلية.

يأتى ذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى والأسر الأولى بالرعاية وإيماناً من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعتمدة والمسجلة والتي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأقيمت مراسم توقيع بروتوكول التعاون بمحطة مياه العزب الجديدة وبحضور المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والأستاذ محمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والأستاذ ناصر العمدة مدير عام الرقابة والمتابعة بالشركة واللواء اشرف عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للأمن بالشركة وممثلين الجمعيات الاهلية والمؤسسات الخيرية.

وأكد النجار أن الدولة تسعى بكل إمكانياتها بالتعاون مع مؤسسات العمل الأهلي عن رفع المعاناة عن كاهل الأسر والقرى الأكثر احتياجًا من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى أنه تم وضع الضوابط والشروط والتأكيد على التزام كافة الأطراف بالبنود التعاقدية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح النجار أنه تم توقيع عدد من ال بروتوكولات مع الجمعيات الأهلية خلال العام الماضي وتم توصيل ٣٥٠٠ وصلة مياه عن طريق الجمعيات الأهلية المختلفة داخل نطاق المحافظة وتوصيل عدد ١١ ألف وصلة مياه عن طريق جمعية الأورمان وعدد٣٠٠ وصلة مياه من خلال التعاون بين الشركة ونوادي روتاري كما تم تنفيذ ٣٦٠ وصلة مياه من خلال القرض الدوار الممول من منظمة اليونيسيف وتنفيذ ٣٣ خط مياه شرب بنطاق مراكز ابشواي وطامية وسنورس واطسا ويوسف الصديق من خلال الجمعيات الأهلية.

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