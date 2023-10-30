عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم: بروتوكول تعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لخدمة الأسر الأكثر احتياجا

المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس الشركة أثناء اللقاء

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عدد ٤٢ برتوكول تعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والأسر الأكثر احتياجاََ وجاري استكمال أوراق  لعدد آخر من الجمعيات الأهلية.

 

يأتى ذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى والأسر الأولى بالرعاية وإيماناً من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعتمدة والمسجلة والتي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

 

وأقيمت  مراسم توقيع بروتوكول التعاون بمحطة مياه العزب الجديدة وبحضور المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والأستاذ محمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والأستاذ ناصر العمدة مدير عام الرقابة والمتابعة بالشركة واللواء اشرف عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للأمن بالشركة وممثلين الجمعيات الاهلية والمؤسسات الخيرية.

 

وأكد النجار أن الدولة تسعى بكل إمكانياتها بالتعاون مع مؤسسات العمل الأهلي عن رفع المعاناة عن كاهل الأسر والقرى الأكثر احتياجًا من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى أنه تم وضع الضوابط والشروط والتأكيد على التزام كافة الأطراف بالبنود التعاقدية  لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

وأوضح النجار أنه تم توقيع عدد من ال بروتوكولات  مع الجمعيات الأهلية خلال العام الماضي وتم توصيل ٣٥٠٠ وصلة مياه عن طريق الجمعيات الأهلية المختلفة داخل نطاق المحافظة وتوصيل عدد ١١ ألف وصلة مياه عن طريق جمعية الأورمان وعدد٣٠٠ وصلة مياه من خلال التعاون بين الشركة ونوادي روتاري كما تم تنفيذ ٣٦٠ وصلة مياه من خلال القرض الدوار الممول من منظمة اليونيسيف وتنفيذ ٣٣ خط مياه شرب بنطاق مراكز ابشواي وطامية وسنورس واطسا ويوسف الصديق من خلال الجمعيات الأهلية.

 

 

مياه الفيوم: انطلاق ندوات وأنشطة توعية متنوعة بمختلف مدارس المحافظة

0664235a-0ff3-4327-a07a-cacdc36bc74b
0664235a-0ff3-4327-a07a-cacdc36bc74b
b812ae43-b736-4757-a3c5-db5fa2e2b186
b812ae43-b736-4757-a3c5-db5fa2e2b186
dc9646ec-485f-407b-b20b-929d504ea81c
dc9646ec-485f-407b-b20b-929d504ea81c
de9bbcb2-71f5-4824-8da6-28dfe9bd89a6
de9bbcb2-71f5-4824-8da6-28dfe9bd89a6
7d6cc9f0-e85f-4632-9bef-720fa5eb8580
7d6cc9f0-e85f-4632-9bef-720fa5eb8580
34925f01-8f43-4ab5-9919-9b40c39e979b
34925f01-8f43-4ab5-9919-9b40c39e979b
الفيوم اخبار الفيوم اخبار مياه الفيوم مياة الشرب رئيس شركة مياه الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف

ترشيحاتنا

عودة مبروك عطية إلى الشاشات مجددا بعد الاعتزال.. اعرف السبب

إيلون ماسك يخطط لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي في بريطانيا

تحرك عاجل من البرلمان لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء

وزير الاتصالات الفلسطيني: إيلون ماسك تراجع عن توصيل الإنترنت في قطاع غزة

تكميم أفواه وفسخ عقود.. فضيحة داخل الملاعب الأوروبية ضد اللاعبين العرب والمسلمين

رابطة مصنعي السيارات: الحكومة أزالت كل العوائق في مبادرة الاستيراد من الخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ