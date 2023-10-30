الأفضل في كل زمان.. ليونيل ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة

تُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم موسم 2022-2023، للمرة الثامنة في مسيرته.

وظفر ميسي بالجائزة بعدما قاد منتخب بلاده الأرجنتين، للفوز بكأس العالم بقطر 2022، للمرة الثالثة في تاريخ “راقصي التانجو”.

وتفوق ميسي على منافسيه من المرشحين، على رأسهم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي حل في المركز الثاني.

ترتيب جائزة الكرة الذهبية

وجاء ترتيب المراكز في جائزة الكرة الذهبية كالآتي:

– المركز 1: ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

– المركز 2: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

– المركز 3: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

– المركز 4: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

– المركز 5: رودري (مانشستر سيتي)

– المركز 8: فيكتور أوسيمين (نابولي)

– المركز 9: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

– المركز 10: لوكا مودريتش (ريال مدريد)

– المركز 11: محمد صلاح (ليفربول)

– المركز 12: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

– المركز 13: ياسين بونو (الهلال)

– المركز 14: إلكاي جوندوجان (برشلونة)

– المركز 15: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

– المركز 16: كريم بنزيما (اتحاد جدة)

– المركز 17: خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي)

– المركز 18: جود بيلينجهام (ريال مدريد)

– المركز 19: هاري كين (بايرن ميونخ)

– المركز 20: لاوتارو مارتينيز (إنتر)

– المركز 21: أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)

– المركز 22: كيم مين جاي (بايرن ميونخ)

– المركز 23: أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)

– المركز 24: بوكايو ساكا (أرسنال)

– المركز 25: جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)

– المركز 26: جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

– المركز 27: نيكولو باريلا (إنتر)

– المركز 28: راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان)

– المركز 28 مكرر: مارتين أوديجارد (أرسنال)

– المركز 30: روبين دياز (مانشستر سيتي)