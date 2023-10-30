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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متأخر| ماذا قال محمد شبانة عن بيان الأهلي ضد ظلم التحكيم الإفريقي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن بيان النادي الأهلي تجاه التحكيم في بطولة الدوري الإفريقي جاء متأخرًا، خاصة بعدما تعرض الفريق لظلم تحكيمي واضح، وآخره كان لقاء صن داونز في نصف نهائي البطولة، مشيرا إلى أنه سبق وحذر من الحكم البنيني ديجيندو.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الأهلي لا ينظر كثيرًا لما يتردد في وسائل الإعلام، رغم أنه أحيانا يكون لنا دور كبير واضح من أجل مصلحة الفرق المصرية، ولم نشعر بوجود حسن نية بسبب تغيير موعد اللقاء وأيضا تعيين حكم مغمور".

وأضاف: "صن داونز قام بتحويل موعد الساعة الثالثة عصرا إلى حرب نفسية ضد الأهلي، وفوجئنا بمستوى الحكم السيئ رغم أننا حذرنا منه، واليوم يصدر النادي بيانا يطالب فيه بالعدالة خلال المواجهات المقبلة وإيقاف الأخطاء ضد الفريق، احتجاج الأهلي جاء متأخرًا، خصوصا أنه يتعرض لظلم واضح منذ لقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة ثم نتائج المواجهات في بطولة الدوري الإفريقي".

وواصل: "هناك ترتيبات لخروج الأهلي مبكرا من الدوري الإفريقي، واللاعبين بدلعهم واستهتارهم يساعدون في ذلك، وكذلك استكبار كولر وإدارته للمباريات بشكل خاطئ، وكذلك إدارة النادي لا تتدخل بشكل حاسم".

وأكد: "في بعض الأحيان اتخاذ المواقف لابد أن يكون في الوقت المناسب، خصوصا في ظل وجود كمين واضح للأهلي من اجل اقصائه من البطولة، والنادي يطلب فقط المساواة، وتم مساعدة صن داونز بشكل واضح في تغيير موعد المباراة لصالحه، ولا أعرف سر تأخير خطوات الأهلي، حتى في الأزمات الأخرى بين كولر وبعض اللاعبين، لا يوجد هناك تدخل مطلقا".

وأوضح: "فوجئنا بأن إمام عاشور بات جاهزا لمواجهة صن داونز يوم الأربعاء، ولأول مرة نسمع عن إصابة رشح في الكاحل، هناك أمور مستجدة على النادي الأهلي تحتاج لتعديل سريع واتخاذ خطوات عاجلة، لتعديل مسار الفريق".

وأتم: "كان على الأهلي الاحتجاج على الحكم منذ خمسة أيام، وأن يخرج إعلاميا للاعتراض على الحكم البنيني وإدانة الظلم الذي تم التعرض له في المباريات السابقة".

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