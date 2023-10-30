غياب التنظيم الدفاعي| شبانة يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مباراة صن داونز

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فريق صن داونز الجنوب إفريقي يعاني من غياب التنظيم الدفاعي السليم داخل أرضية الملعب، والأهلي قادر على مواجهته في القاهرة، وتحقيق نتيجة الفوز بشرط الانتشار السليم والضغط بقوة على المنافس، وبناء الهجمة بشكل سليم عند امتلاك الكرة وعدم تكرار ما حدث في الذهاب.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "المباراة السابقة كانت سيئة للغاية من جانب لاعبي الأهلي، والفريق لديه مستوى أفضل من الذي ظهر به في الذهاب بجوهانسبرج، ويجب أن يكون التشكيل قوي، وحال عدم جاهزية كهربا يتم الدفع بـ بيرسي تاو كمهاجم مع وجود الشحات ورضا سليم، وخلفهم إمام عاشور وديانج ومروان عطية أو كوكا، وأن يتم اغلاق الملعب بشكل سليم، مع استغلال الثغرات الدفاعية للمنافس".

وأضاف: "الأهلي لو لعب بشكل صحيح قادر على الفوز بثلاثية في هذه المباراة، عليه استعادة ذكريات الأداء أمام الرجاء المغربي والترجي التونسي والوداد في دوري الأبطال النسخة الماضية".