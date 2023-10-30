متحدث الزمالك الجديد يحسم الجدل بشأن مصير أوسوريو

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن اجتماع مجلس الإدارة اليوم استغرق ما يقرب من ٣ ساعات ونصف.

وقال سالم في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "قرارات اليوم كانت أقرب لتنفيذ وعود انتخابية".

وتابع :"هاني برزي سيكون موجود في شركة الكرة، هاني شكري مسئول عن المنظومة الاعلامية"

وأكمل :"أزمة القيد سيتم حلها قبل يناير المقبل والمجلس يعمل حاليا على حلها".

وواصل :"رسالتي لجمهور الزمالك تفائلوا خيرا، العديد من الموجودين في كثير من اللجان متطوعين".

وأضاف :'"هشام نصر مهمته كمدير تنفيذي بشكل مؤقت".

واختتم :"أوسوريو مستمر ولم يطرح رحيله من الأساس".