متحدث الزمالك الجديد يحسم الجدل بشأن مصير أوسوريو

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن اجتماع مجلس الإدارة اليوم استغرق ما يقرب من ٣ ساعات ونصف.
وقال سالم في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "قرارات اليوم كانت أقرب لتنفيذ وعود انتخابية".
وتابع :"هاني برزي سيكون موجود في شركة الكرة، هاني شكري مسئول عن المنظومة الاعلامية"
وأكمل :"أزمة القيد سيتم حلها قبل يناير المقبل والمجلس يعمل حاليا على حلها".
وواصل :"رسالتي لجمهور الزمالك تفائلوا خيرا، العديد من الموجودين في كثير من اللجان متطوعين".
وأضاف :'"هشام نصر مهمته كمدير تنفيذي بشكل مؤقت".
واختتم :"أوسوريو مستمر ولم يطرح رحيله من الأساس".