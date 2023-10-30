ليس خناقة | ميدو يكشف كواليس جلسة مسؤولي الزمالك مع الشركة الراعية

كشف أحمد حسام ميدو، كواليس الجلسة التي تمت بين مسؤولي الزمالك، مع الوكالة الراعية للنادي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان هناك جلسة بين مسؤولي الزمالك في الأيام الماضية، مع الوكالة الراعية للنادي لمناقشة وتعديل بعض البنود"

واختتم: "كان هناك اتفاق على تعديل في بعض البنود لصالح الطرفين، والأمر ليس خناقة، الزمالك من الممكن أن يحقق عوائد وأرقام تسويقيا بأشكال وطرق مختلفة"

