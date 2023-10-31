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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العدوان الإسرائيلي والدور المصري.. أبرز تصريحات ضياء رشوان عن أزمة غزة

ضياء رشوان رئيس الهيئة
ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

ضياء رشوان: الممارسات الإسرائيلية السبب في تغيير خطاب الإعلام الغربي عن الوضع في غزة

ضياء رشوان: أمريكا أرسلت حاملة الطائرات لإسرائيل من أجل إيصال رسالة للمنطقة

ضياء رشوان: مصر أعادت تقديم حل الدولتين للعالم اجمع بعد حرب قطاع غزة

 

أطلق ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عدة تصريحات في حوار مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الاثنين، نرصد أبرز هذه التصريحات في سياق التقرير التالي.

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ضياء رشوان: الممارسات الإسرائيلية السبب في تغيير خطاب الإعلام الغربي عن الوضع بغزة


فضح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الموقف المصري من أزمة قطاع غزة مشرف.
 

وأضاف ضياء رشوان، أن وسائل الإعلام الامريكية كانت شديدة التطرف في تغطيتها لحرب غزة وقصف المستشفى المعمداني تحول.


وتابع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الممارسات الإسرائيلية هي السبب في تغيير خطاب الإعلام الغربي عن الوضع في فلسطين المحتلة وقطاع غزة.

 

إسرائيل تقدم نفسها كأقوى دولة في المنطقة ولكنها في امس الاحتياج لناقلة طائرات أمريكية

 

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن إسرائيل تقدم نفسها كأقوى دولة في المنطقة ولكنها في امس الاحتياج لناقلة طائرات أمريكية، مضيفا أن أمريكا أرسلت حاملة الطائرات لإسرائيل من أجل إيصال رسالة للمنطقة.
وتابع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن من المستنكر أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي كونه يهودي الديانة في تعليقه على الأزمة.
وأكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الداعمون للكيان الإسرائيلي متواجدون في كل وسائل الإعلام العالمية 

ضياء رشوان، في حوار مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن مصر هي التي أطلقت شعار لا لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.
وتابع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر أعادت تقديم حل الدولتين للعالم اجمع بعد حرب قطاع غزة.

وأكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن فخور بالدور المصري تجاه غزة خلال الأسابيع الثلاثاء الماضية .
ضياء رشوان، أن مصر هي التي أطلقت شعار لا لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.
وتابع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر أعادت تقديم حل الدولتين للعالم اجمع بعد حرب قطاع غزة، وسائل التواصل الاجتماعي اختلف عن حالها قبل الحرب في قطاع غزة.

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