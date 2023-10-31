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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

‏شوبير: السعودية المرشح الوحيد حتي الآن لـ استضافة كأس العالم 2034

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن ترشيح السعودية لـ استضافة كأس العالم 2034 عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:"‏ السعودية المرشحة الوحيدة حتي الآن لـ استضافة كأس العالم 2034".

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انسحابه من سباق الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وقال الاتحاد الأسترالي في بيان رسمي: “لقد بحثنا إمكانية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم، وبعد أخد جميع العوامل في الاعتبار، قررنا عدم القيام بذلك في نسخة 2034”.

ويعد انسحاب أستراليا، خطوة ذهبية للمملكة العربية السعودية التي أعلن اتحادها مؤخرا الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

 

كان  الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن في 9 أكتوبر 2023 الماضي، إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتعتزم السعودية في ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرص المملكة على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير.

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