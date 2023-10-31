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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشكل فوري..

السعودية وروسيا تطالبان المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف إطلاق النار في غزة

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وكالة الأنباء السعودية واس بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها.

وثمن الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، تأييد روسيا قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.


كما ناقش الجانبان أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

يشار الي  أن إسرائيل وسعت، منذ الجمعة الماضي، عملياتها البرية بغزة في إطار سعيها لمعاقبة حركة حماس على الهجوم الذي شنته في 7 أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، حسب السلطات الإسرائيلية.

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