منتخب الأثقال يستعد لبطولة العالم للأثقال الباراليمبي بصالة حسن مصطفى

يستعد المنتخب الوطنى لرفع الأثقال لمنافسات بطولة كأس العالم والتى تستضيفها مصر فى الفتره من 3 إلى 5 نوفمبر القادم بصالة حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية بأن 12 دولة أكدت حضورها ومشاركتها فى البطولة بجانب مصر الدولة المضيفه وهى ايطاليا والجزائر ونيجيريا وغانا وتوجو وناميبيا ومولدوفا واستونيا والمجر وزامبيا ومالاوى، فيما يقام التصنيف الدولي للاعبين قبل البطول بيومين.

وتعد البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين

حيث استعد المنتخب القومى البطولة بدأها بمعسكر مغلق منذ فترة بالمركز الأوليمبى بالمعادى وتم انتقاله إلى فندق صالة حسن مصطفى اليوم استعدادا للبطولة الكبرى

وواكد الكابتن شعبان الخطيب رىيس اللجنه المنظمه للبطولة بأن الفرق التى أكدت حضورها تم عمل لجنة استقبال لهم بداية من مطار القاهرة وحتى وصولهم إلى فندق الاقامة .

واضاف بأنه تم اختيار قائمة المنتخب المكونه من يتكون الفريق من

5 جهاز فني واداري

21 لاعب و12 لاعبه وهم

المدير الفني أندريه اتشيبريه

المدرب العام محمد عزت

مدرب هاني محمود

مدرب شعبان يحي

اداري الفريق علي محمد

و محمد صبحي

و محمد سعيد المنياوي و طه عادل

و محمود صبري

و عبد الباسط مجدي

و محمد علي و مظهر تمام

وعمرو فاروق

و أحمد سمير

و عبد الرحمن الشربيني

و محمد حسين حسن العطار

ومروان أحمد

و هادي صموائيل

و عادل محمد مصدق

و ابراهيم حامد

ومنصور صبحي

وفؤاد السيد وممدوح القذافي

و مندي أحمد

وحسام الجعفري

و صباح محمد

وايناس محمد

و صفاء محمد

و راندا تاج الدين

و ناديه فكري

وريحاب رضوان

وحسناء ابراهيم

و أميمه عمر

وناديه حسن

وفاطمه محروس

و ايمان شلبي ورانيا المرشدي

المدير الفني أندريه اتشيبريه

المدرب العام محمد عزت

مدرب هاني محمود

مدرب شعبان يحي

اداري الفريق علي محمد