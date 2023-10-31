هدف الأهلي | الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن أولى صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد “شبانة”، في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، تواصل مع أسامة جلال، نجم بيراميدز؛ بشأن انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف أن أسامة جلال رحب بالانضمام إلى الزمالك خاصة، وأنه يرغب في المشاركة بشكل أساسي، وسيتواصل الزمالك مع مسؤولي بيراميدز لضم اللاعب.

وتابع أن الأهلي كانت لديه رغبة في ضم أسامة جلال أيضا خاصة وأنه صغير السن، ويمتلك إمكانيات مميزة.