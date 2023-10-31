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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بهدف ماني.. النصر يهزم الاتفاق ويتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر
النصر

تأهل فريق النصر إلى ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه الصعب على نظيره الاتفاق بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في دور ثمن النهائي.

تقنية الفيديو ألغت هدفًا لـ النصر عن طريق تاليسكا في آخر دقائق الشوط الأول بداعي وجود التسلل، قبل أن يحصل اللاعب على البطاقة الحمراء، ليترك فريقه منقوصًا.

كما تحصل علي هزازي لاعب فريق الاتفاق على البطاقة الحمراء في الدقيقة 89.

التعادل السلبي ظل قائمًا بين الفريقين، ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الثاني، تحديدًا الدقيقة 107 من المباراة، تمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل الهدف الأول لفريقه النصر، ليقوده للتأهل إلى الدور المقبل.

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