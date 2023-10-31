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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير: قيمة شركة X Corp أقل من نصف ما دفعه إيلون ماسك عند الشراء

قيمة شركة X Corp
قيمة شركة X Corp

أفادت تقارير أن قيمة شركة X Corp “ تويتر سابقا” المملوكة للملياردير إيلون ماسك تبلغ رسميًا أقل من نصف ما دفعه عند صفقة الشراء العام الماضي، والتي بلغت 44 مليار دولار أمريكي. 

 

وبحسب تقرير من موقع The Verge فإنه بعد مرور عام على شراء X “ تويتر سابقا” يعتقد إيلون ماسك أن قيمة الشركة في الوقت الحالي تبلغ 19 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 55 %.

 

وفقا للتقرير فإنه قد تم منح الموظفين في X أسهمًا في الشركة أمس، بقيمة 19 مليار دولار أو 45 دولارًا للسهم الواحد، وفقًا للوثائق الداخلية التي اطلعت عليها The Verge. 

 

ويمثل هذا السعر انخفاضا بنسبة 55% على سعر الشراء الأصلي، وفقًا للمستندات، التي تشير إلى أن "القيمة السوقية العادلة للسهم يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة بناءً على عدد من العوامل بطريقة تتوافق مع القواعد الضريبية المعمول بها. 

 

ومنذ أن استحوذ على شركة X Corp “تويتر سابقا” ، قال ماسك إنه يريد تصميم خطة تعويضات الشركة على غرار شركة SpaceX، والتي هي أيضًا مملوكة للقطاع الخاص ولكنها تتيح للموظفين صرف جزء من أسهمهم بانتظام لمستثمرين خارجيين. 

 

ويسمى نوع الأسهم X الذي يمنح الموظفين وحدات الأسهم المقيدة، أو وحدات رسوم  يتم الحصول على وحدات رسو هذه على مدى أربع سنوات من تاريخ منحها وتتطلب "حدث سيولة"، مثل الاكتتاب العام أو بيع الشركة، ليتم فرض ضريبة عليها كدخل، كما توضح الوثائق الداخلية. 

 

وذكرت مجلة فورتشن لأول مرة أن X كانت تقدر نفسها بمبلغ 19 مليار دولار، وحتى الآن، كان الموظفون في X يعملون هناك دون معرفة قيمة الشركة منذ أن اشتراها ماسك. 

منصة X إيلون ماسك تويتر قيمة منصة X شركة X Corp

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