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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السلع التموينية تطرح مناقصة بـ1000 طن زيت خام محلي.. تفاصيل

السلع التموينية
السلع التموينية

اعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 8 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 1  إلى 31 يناير 2024.
واعلنت الهيئة في تصريحات لها، عن أن جلسة فض المظاريف سيتم البت يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.. قرارات جديدة من الدولة لخفض الأسعار


باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية

الشركة القابضة للصناعات الغذائية مال واعمال اخبار مصر الهيئة العامة للسلع التموينية العاصمة الادارية مناقصة عمومية Finance Real Estate

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