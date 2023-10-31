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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من سالم الدوسري بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا

صدى البلد

أعرب سالم الدوسري لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بالفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022 ، مؤكدا أن العمل الجاد والإرادة والعزيمة كانت هي كلمة السر في فوزه بالجائزة لأول مرة في مسيرته .

وكان الدوسري قد فاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا للمرة الأولى في تاريخه، في حفل أُقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

 وقال الدوسري في مؤتمر صحفي، عقب تتويجه بالجائزة اليوم الثلاثاء، خلال حفل كبير بقاعة المياسة في المركز الوطني للمؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة إن ثقته كانت كبيرة في فوزه بجائزة أفضل لاعب في آسيا ، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من الجماهير السعودية العريضة وكذلك القيادة السعودية وفقا لرؤية 2030 .

 وأوضح الدوسري أن هذه الجائزة لن تكون آخر الانجازات بالنسبة له قائلا :"أنا لاعب محترف وأي جائزة تكون مجرد دافع معنوي للمستقبل وسأسعى لأن أكون في نفس المكان مرة أخرى ".

 وأضاف الدوسري :"أهدي الجائزة للملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولجمهور الهلال ، كما أهديها أيضا لكلا من والدي ووالدتي وزوجتي وأولادي وبناتي وكل شخص كان داعما لي".

 وأردف :"فخور جدا بالحصول على هذه الجائزة كأفضل لاعب في آسيا".

 وشدد على أن لديه المزيد من الطموح والأهداف، وأن الجائزة ليست نهاية المطاف وإنما دافع معنوي لتحقيق المزيد من الجوائز في المستقبل .

 وأكد أن لديه تاريخ وأرقام قياسية يريد أن يحطمها ، مؤكدا على أن لاعب كرة القدم عمره قصير في الملاعب لذلك عليه أن يواصل الاجتهاد وبذل المزيد من العطاء لينهي مسيرته بأفضل صورة ممكنة .

 وكشف الدوسري أنه كلاعب في نادي الهلال يشعر دائما أنه تحت الضغط في ظل المطالبات الجماهيرية الكبيرة، وقال :"أنا لاعب يحب التحديات وأحرص على إسعاد هذه الجماهير".

 وأكد :"نأمل أن تكون نهاية الموسم الجاري حافلة بمزيد من الألقاب مع النادي والمنتخب ".

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