عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يوجه رسالة لـ كولر ولاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي، هامة للغاية ومواجهة فاصلة، مشيرا إلى أن عودة أحمد عبدالقادر وإمام عاشور تعطي إشارة إلى أن الوقت الحالي يحتاج للتكاتف من الجميع لعبور المواجهة الحاسمة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نتمنى أن يصطاد كولر فريسته ويطير للنهائي، خصوصا بعد تصريحات رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز، الذي قال إن الأهلي يتحجج بالأخطاء التحكيمية مبررا لخسارته في لقاء الذهاب".

وأضاف: "الأهلي تأخر في الرد والاحتجاج على موعد المباراة والطاقم التحكيمي، ولماذا تم تحديد موعد لقاء الذهاب بحسب رغبة مسئولي صنداونز، والاستعانة أيضا بحكم مجهول لإدارة المواجهة، وكنا قد حذرنا من ذلك قبل المباراة بأيام لكن تم التأخر في إصدار بيان قبل المباراة الأولى".

وواصل: "لابد أن يكون رد الأهلي قويًا من الجهاز الفني واللاعبين، والجميع يقاتل من أجل الفوز، وأن يكون وسط الملعب متجانسا والانتشار جيدا واللاعبون قريبين من بعضهم، مع مشاركة الشحات وتاو، وتواجد كهربا وديانج وإمام عاشور، ومن الوارد مشاركة أكرم توفيق وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم في الدفاع، مع الشناوي".

أحمد عبدالقادر الأهلى الأخطاء التحكيمية الإعلامي محمد شبانة الدوري الافريقي الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

الإمارات: توجيهات من محمد بن زايد لزيادة الاستثمارات في مصر

موضوعات متعلقة

بالصور.. لحظات رومانسية تجمع بين ندى الكامل وزوجها

ترشيحاتنا

بعد قصف مخيم جباليا.. وزير الدفاع الأمريكي يطالب بإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

انطلاق موقع البلد سبورت.. أحدث إنتاجات مؤسسة صدى البلد

وسط تصعيد العدوان على غزة..نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع قادة جيش الاحتلال

المخطط عيني عينك| وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف استهداف تهجير الفلسطينيين لسيناء.. شاهد

كولر يطيح بـ 8 لاعبين من قائمة الأهلي أمام صن داونز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشبت؟

بذيل طويل.. سعر بالطو حسن أبو الروس في أحدث جلسة تصوير

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس؟

قبل تدهور حالتها.. 10 صور للإعلامية الراحلة سارة حسن

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ