شبانة يوجه رسالة لـ كولر ولاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي، هامة للغاية ومواجهة فاصلة، مشيرا إلى أن عودة أحمد عبدالقادر وإمام عاشور تعطي إشارة إلى أن الوقت الحالي يحتاج للتكاتف من الجميع لعبور المواجهة الحاسمة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نتمنى أن يصطاد كولر فريسته ويطير للنهائي، خصوصا بعد تصريحات رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز، الذي قال إن الأهلي يتحجج بالأخطاء التحكيمية مبررا لخسارته في لقاء الذهاب".

وأضاف: "الأهلي تأخر في الرد والاحتجاج على موعد المباراة والطاقم التحكيمي، ولماذا تم تحديد موعد لقاء الذهاب بحسب رغبة مسئولي صنداونز، والاستعانة أيضا بحكم مجهول لإدارة المواجهة، وكنا قد حذرنا من ذلك قبل المباراة بأيام لكن تم التأخر في إصدار بيان قبل المباراة الأولى".

وواصل: "لابد أن يكون رد الأهلي قويًا من الجهاز الفني واللاعبين، والجميع يقاتل من أجل الفوز، وأن يكون وسط الملعب متجانسا والانتشار جيدا واللاعبون قريبين من بعضهم، مع مشاركة الشحات وتاو، وتواجد كهربا وديانج وإمام عاشور، ومن الوارد مشاركة أكرم توفيق وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم في الدفاع، مع الشناوي".