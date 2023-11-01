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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصادر لكلمة أخيرة: مصر تستقبل غدا عددا من الحالات الحرجة في فلسطين

غزة
غزة

كشفت الاعلامية لميس الحديدي  وفقاً لمصادر  كلمة أخيرة  أن مصر سوف تستقبل  غداً عدداً من جرحى العدوان والقصف الاسرائيلي  من الحالاات الحرجة   . 


لافتة إلى أن هناك تزايد في  أعداد الشاحانات على  معبر رفح  التي  تدخل لقطاع غزة وأنه خلال 24  ساعة الماضية دخلت حوالي 59  شاحنة   مساعدات لازالت جميعها  قطرة من بحر  في إحتياجات القطاع . 


واصلت  عبر برنامجها    " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  على شاشة  ON :"جريمة جديدة ترتكب ضد المدنين بقصف  مخيم جبالايا   شمال القطاع  بجوار لاهيا وبيت حانون والجيش الاسرائيلي إعترف بإستهدافه للمخيم بحجة تصفية مسؤول في حماس . 


وذكرت الحديدي   أن جيش الاحتلال الذي غعترف بسقوط ضحايا  بين صفوف المدنيين  بحجة أن حماس تستخدمهم كدروع  بشرية  يبلغ عددهم 400  شهيد معظمهم من الناسءئ والاطفال الذين لم يتمكنوا من النزوح لجنوب القطاع مردفة :" عشان تستهدف شخص واحد تقتل 400  شخص  وهي لازالت تقديرات أولى   معظمهم من النساء والاطفال   لو أنت قلت  أن أعداد مقاتلي حماس 30 ألف  فهل أنت خلاص هتقتل قداام كل شخص 400  شخص ؟  كل هذا يجري والعالم يصمت   ؟ متى  يتم وقف إطلاق النار إذاً ؟

 

الإعلامية لميس الحديدي القصف الإسرائيلي برنامج كلمة أخيرة رفح جيش الاحتلال

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