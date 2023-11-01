تدخل الخطيب.. محمود المخبزي يكشف القصة الكاملة لأزمة كولر مع إمام عاشور

أكد محمود المخبزي، رئيس القسم الرياضي بموقع صدى البلد الإخباري، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حرص على تهدئة الأجواء بين السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، وإمام عاشور، خلال مران اليوم، استعدادًا لملاقاة صن داونز الجنوب إفريقي، لملاقاته غدًا، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وكان الأهلي قد تعرض للهزيمة بهدف نظيف أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في لقاء الذهاب.

وقال المخبزي في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على قناة “إم بي سي مصر”: “الخطيب تدخل لحل الأزمة بين كولر وإمام عاشور، واجتمع مع الطرفين على حدة”.

وأضاف: “الخطيب اطمئن على حالة إمام عاشور وطالبه بضرورة التركيز مع الفريق والتدريبات وتنفيذ طلبات الجهاز الفني”.

واختتم: “كولر أكد لمحمود الخطيب أنه لا يوجد مشكلة بينه وبين إمام عاشور أو أي لاعب داخل صفوف فريق الأهلي، وأن أي لاعب سيكون جاهزًا بنسبة 100% سيشارك بشكل طبيعي، واستعان بموقف كهربا عندما رفض مشاركته في مباراة الذهاب نظرًا لتعرضه للإصابة وعدم جاهزيته”.

جاهزية إمام عاشور وكهربا في الأهلي

واختتم: “إمام عاشور وكهربا أصبحا جاهزان لخوض مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي”.

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